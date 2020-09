Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per un colpo dal Brasile (Di domenica 13 settembre 2020) La soluzione per il problema attaccanti della Juventus potrebbe essere una novità assoluta. Non ci sarebbero solo gli altisonanti nomi di Suarez e Kean per il ruolo di titolare e vice nel prossimo reparto attaccanti del mister Pirlo. Un nuovo profilo sarebbe infatti giunto dal Brasile, da sempre terra di innumerevoli talenti. Basti pensare a fuoriclasse del calibro di Neymar o a future stelle del grande calcio come Vinicius Jr del Real Madrid. Gli attaccanti carioca sono da sempre i più ambiti dai grandi club europei ed il prossimo potrebbe sbarcare a Torino. Ma attenzione alla concorrenza italiana. Ci sarebbe infatti anche l’Inter intenzionata a scandagliare il pacchetto offensivo offerto dal Brasileirao, la massima lega calcistica brasiliana. LEGGI ANCHE: Juventus, Pirlo: "Buon test, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) La soluzione per il problema attaccanti dellapotrebbe essere una novità assoluta. Non ci sarebbero solo gli altisonanti nomi di Suarez e Kean per il ruolo di titolare e vice nel prossimo reparto attaccanti del mister Pirlo. Un nuovo profilo sarebbe infatti giunto dal, da sempre terra di innumerevoli talenti. Basti pensare a fuoriclasse del calibro di Neymar o a future stelle del grande calcio come Vinicius Jr del Real Madrid. Gli attaccanti carioca sono da sempre i più ambiti dai grandi club europei ed il prossimo potrebbe sbarcare a Torino. Ma attenzione alla concorrenza italiana. Ci sarebbe infatti anche l’Inter intenzionata a scandagliare il pacchetto offensivo offerto dalirao, la massima lega calcistica brasiliana. LEGGI ANCHE:, Pirlo: "Buon test, ...

