Calcio e libri, venerdì 18 la presentazione de «I guardiani della Signora» (Di domenica 13 settembre 2020) Calcio e libri, venerdì 18 la presentazione de «I guardiani della Signora», libro scritto da Antonio Barillà e Mario Parodi Da Tamagnone a Szczesny, passando per tutti i portieri che hanno scandito la storia della Juventus. Venerdì 18 settembre alle ore 18.30, presso il Mausoleo della Bela Rosin a Torino, verrà presentato il libro «I guardiani della Signora» scritto da Antonio Barillà e Mario Parodi, edito da Absolutely Free. Un libro davvero interessante, che ripercorre tutte le tappe degli estremi difensori che hanno protetto la porta dei bianconeri come Gianluigi Buffon, autore della prefazione. Appuntamento dunque a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020), venerdì 18 lade «I», libro scritto da Antonio Barillà e Mario Parodi Da Tamagnone a Szczesny, passando per tutti i portieri che hanno scandito la storiaJuventus. Venerdì 18 settembre alle ore 18.30, presso il MausoleoBela Rosin a Torino, verrà presentato il libro «I» scritto da Antonio Barillà e Mario Parodi, edito da Absolutely Free. Un libro davvero interessante, che ripercorre tutte le tappe degli estremi difensori che hanno protetto la porta dei bianconeri come Gianluigi Buffon, autoreprefazione. Appuntamento dunque a ...

L’evento “La Torres e il calcio femminile a Sassari-Una grande storia di donne e di sport” è in programma lunedì alle 18 nello spazio all’aperto della parrocchia di San Paolo, in via Besta SASSARI. Il ...

Luca Telese ha presentato a Carbonia “Cuori rossoblù”, una storia ambientata nel calcio, ma non una storia di calcio, una storia di uomini

