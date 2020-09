Basta darsi il gomito. Ora per l'Oms bisogna salutarsi con la mano sul cuore (Di domenica 13 settembre 2020) Lo fanno in mezzo mondo per evitare pià rischiosi, Ma il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato oggi rilanciando un tweet la raccomandazione da lui stesso fatta a marzo, di evitare di salutarsi con il gomito perché non consente di osservare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio. "Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall'altro. A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni", ha scritto l'economista Diana Ortega in un messaggio ritwittato da Ghebreyesus. Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Lo fanno in mezzo mondo per evitare pià rischiosi, Ma il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato oggi rilanciando un tweet la raccomandazione da lui stesso fatta a marzo, di evitare dicon ilperché non consente di osservare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio. "Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall'altro. A me piace mettermi unasulper salutare le persone in questi giorni", ha scritto l'economista Diana Ortega in un messaggio ritwittato da Ghebreyesus.

be_marconi : RT @tempoweb: Basta darsi il gomito. Ora per l'#Oms bisogna salutarsi con la mano sul cuore #covid - tempoweb : Basta darsi il gomito. Ora per l'#Oms bisogna salutarsi con la mano sul cuore #covid - FloraPiachica : Non basta Darsi che piange pure la sorella #90giorniperinnamorarsi - v_vivarelli : .. e basta anche con #Saviano!! Ha proprio rotto! Dovrebbero fare un’isola per i palloni gonfiati e metterceli tutt… - Zedar73 : @ADeborahF @MarceVann @73Orlando73 @BiwiMobu @primaopoitorna @carlakak @TroianoMassimo1 @LuciaLaVita1… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta darsi Basta darsi il gomito. Ora per l'Oms bisogna salutarsi con la mano sul cuore Il Tempo Basta darsi il gomito. Ora per l'Oms bisogna salutarsi con la mano sul cuore

Lo fanno in mezzo mondo per evitare pià rischiosi, Ma il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato oggi rilanciando un tweet la ...

Aiuto, su Twitter stanno cercando di ‘cancellare’ Steve Reich

Va così di questi tempi. Un tizio scrive un libro e riporta il commento di una collega secondo la quale cinquant’anni fa un compositore avrebbe fatto un commento razzista. Passano due anni e il Guardi ...

Lo fanno in mezzo mondo per evitare pià rischiosi, Ma il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato oggi rilanciando un tweet la ...Va così di questi tempi. Un tizio scrive un libro e riporta il commento di una collega secondo la quale cinquant’anni fa un compositore avrebbe fatto un commento razzista. Passano due anni e il Guardi ...