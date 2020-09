Bari, Nicola Brescia ucciso dall’ex della fidanzata: lei è grave (Di domenica 13 settembre 2020) Un giovane ucciso e due feriti nella vendetta dell’ex compagno della fidanzata: Una lite finita in tragedia a Bitetto (Bari). nel riquadro, Nicola BresciaLe indagini vanno avanti ma ancora non si conosce il movente dell’omicidio di Nicola Brescia, 26 anni, e del ferimento della fidanzata e del padre. Anche se tutto sembra abbastanza chiaro dal momento che l’assassino è l’ex della ragazza di Nicola. I rapporti tra i due non sono mai stati tranquilli, ma questa volta P.G. ha oltrepassato ogni limite e ha accoltellato il suo rivale con crudeltà: per uccidere. L’omicida è ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020) Un giovanee due feriti nella vendetta dell’ex compagno: Una lite finita in tragedia a Bitetto (). nel riquadro,Le indagini vanno avanti ma ancora non si conosce il movente dell’omicidio di, 26 anni, e del ferimentoe del padre. Anche se tutto sembra abbastanza chiaro dal momento che l’assassino &e; l’exragazza di. I rapporti tra i due non sono mai stati tranquilli, ma questa volta P.G. ha oltrepassato ogni limite e ha accoltellato il suo rivale con crudelt&a;: per uccidere. L’omicida &e; ...

matteosalvinimi : Alle 18.30 a Bari al Molo San Nicola, alle 21 ad Altamura (Bari). Spero di incontrarvi, avanti tutta e il 20 e 21 s… - lunato57 : @Darko41393632 @311titti Vuol dire che ognuno è figlio del suo tempo. Noi prendavamo in giro in nostri genitori xhe… - 1Ultimo3 : @MaCriHeller Tu sai che se da ASL Bari Sud vuoi esse ricoverato all'ASL Bari Nord occorre avere la raccomandazione… - nicola_biffi : @matteosalvinimi Proprio perché Bari è bella, non dovresti deturparne l'immagine del lungomare sovrapponendole quel… - eleaugusta : RT @tateo_annarita: Matteo Salvini a Bari (molo San Nicola) per la manifestazione congiunta del centro destra -