Badelj Genoa, accordo con la Lazio: i dettagli del contratto (Di domenica 13 settembre 2020) Il Genoa ha definito il trasferimento di Badelj dalla Lazio: il centrocampista croato firmerà un contratto fino al 2023 Il Genoa non intende fermarsi sul mercato. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha raggiunto un accordo con la Lazio per il trasferimento di Milan Badelj. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista croato arriverà domattina a Genova per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto fino al 2023. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Ilha definito il trasferimento didalla: il centrocampista croato firmerà unfino al 2023 Ilnon intende fermarsi sul mercato. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha raggiunto uncon laper il trasferimento di Milan. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista croato arriverà domattina a Genova per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul nuovofino al 2023. Leggi su Calcionews24.com

pianetagenoa : GAZZETTA DELLO SPORT - Genoa, presi Goldaniga e Kardorp. Ora obiettivo Badelj - - gianmilan76 : RT @BombeDiVlad: ??? | ???? #Genoa-#Badelj: è fatta Il calciatore atteso domani per visite e firma ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - BombeDiVlad : ??? | ???? #Genoa-#Badelj: è fatta Il calciatore atteso domani per visite e firma ???? #LBDV #LeBombeDiVlad… - occhiodimercato : #Genoa: fatta anche per #Badelj dalla #Lazio #Calciomercato #Transfers -MEasy - Glongari : RT @AlfredoPedulla: #Badelj in uscita dalla #Lazio: c’è il #Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Badelj Genoa Genoa grandi manovre: Stepinski, Badelj, Asoro... e Wilshere Corriere dello Sport Lazio, c'è Otamendi per la Champions

A Si riaccende una vecchia idea. E’ il solito agente-amico Mendes a ravvivarla: Otamendi alla Lazio come colpo ad effetto in difesa. Il 32enne non rientra più nei piani del City di Guardiola, era stat ...

Notizie Lazio – Badelj al Genoa, ci siamo: il croato vicinissimo ai rossoblu

Milan Badelj, centrocampista di proprietà della Lazio tornato dalla Fiorentina, è pronto ancora una volta a lasciare Roma e trovare una nuova sistemazione. Il croato è dato da giorni vicino al Genoa, ...

A Si riaccende una vecchia idea. E’ il solito agente-amico Mendes a ravvivarla: Otamendi alla Lazio come colpo ad effetto in difesa. Il 32enne non rientra più nei piani del City di Guardiola, era stat ...Milan Badelj, centrocampista di proprietà della Lazio tornato dalla Fiorentina, è pronto ancora una volta a lasciare Roma e trovare una nuova sistemazione. Il croato è dato da giorni vicino al Genoa, ...