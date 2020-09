Aurelio De Laurentiis nei guai | denunciato dal Codacons

(Di domenica 13 settembre 2020)Definisce nei. Il produttore cinematografico nonché Presidente del Napoli è statodalDenei. Il Presidente del Napoli e produttore cinematografico, saràdalalla Procura di Milano. Accusa pesantissima per il numero uno dei partenopei, considerata la possibile epidemia dolosa sulla quale saranno invitati ad indagare i giudici della città meneghina. Violazione dell’articolo 32 della Costituzione e per aver messo in pericolo incolumità e sicurezza pubblica; mano pesante, quindi, delche non ha certo visto di buon grado l’atteggiamento dell’uomo. Nel mirino, ...

claudioruss : Sul caso di Aurelio De Laurentiis, il Codacons presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano… - sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Coronavirus, il Codacons denuncia De Laurentiis per epidemi… - LorenzoPuliga : RT @calciomercatoit: #Napoli, il #Codacons presenterà un esposto alla Procura contro Aurelio #DeLaurentiis per possibile epidemia dolosa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurelio Laurentiis

Wall Street Italia

Come riporta Adn Kronos, il Codacons presenterà nella giornata di domani un esposto contro Aurelio De Laurentiis alla Procura della Repubblica di Milano per l'apertura di un'indagine di epidemia colpo ...Grande apprensione in casa Napoli in vista del match di stasera contro lo Sporting Lisbona in Portogallo. Quella di oggi, infatti, dovrebbe essere stata l’ultima amichevole prima dell’inizio della sta ...