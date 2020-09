Vede nero anche la Bce (Di sabato 12 settembre 2020) Non ci si attendeva molto da Christine Lagarde giovedì nel presser post Consiglio Ecb: nessuna modifica ai tassi e nessuna al Pepp, il Programma di… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 12 settembre 2020) Non ci si attendeva molto da Christine Lagarde giovedì nel presser post Consiglio Ecb: nessuna modifica ai tassi e nessuna al Pepp, il Programma di… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro.

Ultime Notizie dalla rete : Vede nero Vede nero anche la Bce Nicola Porro Virgil Abloh: «Sostengo il talento nero per cambiare tutto»

In pensieri, parole e azioni: «Io sostengo le giovani imprese nere». Virgil Abloh, alias Off-White cioè il brand fra i più «googolati» del pianeta, va avanti con il suo impegno. Fondi, stage, borse di ...

CASTELLUCCI (CISL): EMERSIONE DAL LAVORO NERO, ACCELERARE SULLE REGOLARIZZAZIONI

L’analisi statistica resa nota dal Ministero dell’Interno, sull’emersione dei rapporti di lavoro 2020, offre uno spaccato di socialità rimasta fino al 15 agosto u.s. come eclissata o, in qualche modo, ...

