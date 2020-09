Us Open 2020, Azarenka: “Complimenti a Osaka, spero di affrontarla ancora” (Di domenica 13 settembre 2020) Naomi Osaka trionfa agli Us Open 2020 battendo in finale Victoria Azarenka. La bielorussa ha mancato il terzo Slam in carriera, commentando la propria delusione pochi minuti dopo il termine del match: “Pensavo che questa finale mi avrebbe portato fortuna, faccio i complimenti a Naomi e spero di affrontarla nuovamente in finale – ha detto Vika -. Voglio ringraziare la Usta e tutte le persone che hanno fatto sì che il torneo si svolgesse. Purtroppo i tifosi ci hanno seguito in tv, ma è stato bello. Voglio ringraziare il mio team, è stata lunga arrivare qui”. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Naomitrionfa agli Usbattendo in finale Victoria. La bielorussa ha mancato il terzo Slam in carriera, commentando la propria delusione pochi minuti dopo il termine del match: “Pensavo che questa finale mi avrebbe portato fortuna, faccio i complimenti a Naomi edinuovamente in finale – ha detto Vika -. Voglio ringraziare la Usta e tutte le persone che hanno fatto sì che il torneo si svolgesse. Purtroppo i tifosi ci hanno seguito in tv, ma è stato bello. Voglio ringraziare il mio team, è stata lunga arrivare qui”.

