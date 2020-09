Uomini e Donne: la nipote di Gemma Galgani, spunta la foto (Di sabato 12 settembre 2020) Gemma Galgani E LA DELUSIONE D’AMORE – Gemma Galgani, ultimamente, ha avuto una nuova delusione d’amore. Dopo Jean Luis Ciano, che era sceso per corteggiarla solo per una scommessa, è stato il turno di Marcello. Quest’ultimo pare che abbia deciso di conoscere anche Antonella e Anna Tedesco. E’ stata una decisione che alla Galgani non … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 settembre 2020)E LA DELUSIONE D’AMORE –, ultimamente, ha avuto una nuova delusione d’amore. Dopo Jean Luis Ciano, che era sceso per corteggiarla solo per una scommessa, è stato il turno di Marcello. Quest’ultimo pare che abbia deciso di conoscere anche Antonella e Anna Tedesco. E’ stata una decisione che allanon … L'articolo

SkyTG24 : 'Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a m… - gennaromigliore : Prosegue il tour elettorale al fianco di @meb . Qui a #Frattamaggiore per Francesco Russo sindaco. Italia Viva: una… - Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - danitaliancuck : @mecomenelchirri @ValeNappi @Twitter Tranquilla la chiudo qua, non ti sforzero ad accettare la realtà che gli uomin… - zazagab2 : RT @QLaSharon2: Vi sorprenderà molto ma esistono donne eccellenti alla guida,amano il sesso,odiano parlare durante i film,nn desiderano il… -