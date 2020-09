Un altro olandese tra i nerazzurri In arrivo Lammers per un attacco super (Di sabato 12 settembre 2020) Il 23enne centravanti olandese del Psv è in arrivo a titolo definitivo per 8 milioni. Reduce dalla rottura di un legamento nella scorsa estate, è ormai da considerare recuperato. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 12 settembre 2020) Il 23enne centravantidel Psv è ina titolo definitivo per 8 milioni. Reduce dalla rottura di un legamento nella scorsa estate, è ormai da considerare recuperato.

Atalanta, preso Lammers dal PSV: obiettivo Brekalo del Wolfsburg. Le news di calciomercato

Nuovo acquisto per l'attacco dell'Atalanta, che ha chiuso per Sam Lammers del PSV Eindhoven. È fatta per l'attivo del centravanti olandese in nerazzurro, il giocatore è atteso a Bergamo per svolgere l ...

