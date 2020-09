Stasera in tv | su Rai 1 Assassinio sull’Orient Express | trama | cast e curiosità

Leggi su newnotizie

(Di sabato 12 settembre 2020)sull’Orient, è un film giallo del 2017, diretto da Kenneth Branagh. Il film andrà in onda, sabato 12 settembre, in prima serata su Rai uno.sull’OrientIl detective Hercule Poirot, rifiuta l’offerta lavorativa di Samuel Ratchett, un uomo d’affari misterioso, che vorrebbe assumerlo come sua guardia del corpo, a … L'articoloin tv, su Rai 1sull’Oriente curiosità NewNotizie.it.