Silvio Berlusconi sta meglio: sarà dimesso dal San Raffaele tra lunedì e martedì (Di sabato 12 settembre 2020) potrebbe essere dimesso dall'ospedale tra lunedì e martedì. L'ex premier ha trascorso finora nove notti al San Raffaele di Milano se si considera il suo arrivo in ospedale tra il 3 e il 4 settembre. L'... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) potrebbe esseredall'ospedale tra lunedì e martedì. L'ex premier ha trascorso finora nove notti al Sandi Milano se si considera il suo arrivo in ospedale tra il 3 e il 4 settembre. L'...

matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - HuffPostItalia : 'Silvio Berlusconi verrà dimesso tra lunedì e martedì dal San Raffaele' - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - ViselliTania : RT @riktroiani: Mi dispiace per chi 'tifa contro' ma Silvio #Berlusconi, tra lunedì e martedì, sarà dimesso dal San Raffaele. Davvero una g… - RositaRandi : RT @riktroiani: Mi dispiace per chi 'tifa contro' ma Silvio #Berlusconi, tra lunedì e martedì, sarà dimesso dal San Raffaele. Davvero una g… -