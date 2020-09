Running | la Maratonina di Busto Arsizio dà appuntamento al 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) La notizia, nell’aria già da qualche settimana, ha trovato conferma ufficiale nelle scorse ore: la 29 edizione dellaCittà di, in calendario il prossimo 8 novembre, non si correrà. Troppo difficile l’organizzazione di un evento così partecipato, dovendo applicare le linee guida emanate dalla FIDAL per le gare su strada. “L’obbligo di garantire il distanziamento fisico, le modalità di gestione della logistica, della partenza, degli arrivi e del pubblico lungo il percorso, la distribuzione dei pacchi gara, gli accessi al village ecc. rappresentano solo alcune delle problematiche esistenti” si legge tra l’altro nel comunicato stampa rilasciato dall’ASD Atletica San Marco – US ACLI, Società organizzatrice dell’evento. ...