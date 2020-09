Riapertura Scuola, il Pediatra: Bambini Sottoposti a Tampone per Semplice Raffreddore (Di sabato 12 settembre 2020) “Anche per un Raffreddore i medici cominceranno a prescrivere i tamponi“. Queste le parole di Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici pediatri, nel corso di un’intervista a “Il Messaggero”. “Il recente decreto ministeriale, che si riferisce ai Bambini da 0 a 6 anni, impartisce la necessità della certificazione per il rientro per le scuole materne e gli asili se si supera l’assenza di 3 giorni” aggiunge. “Dobbiamo quindi seguire la norma che ci impone di far effettuare il Tampone per tutti i sintomi che dovessero comparire e che sono tipici dell’autunno inverno, ossia febbre, tosse, Raffreddore, congestione nasale, mal di gola. Se si ha un esito negativo del Tampone, il bambino potrà rientrare a ... Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) “Anche per uni medici cominceranno a prescrivere i tamponi“. Queste le parole di Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici pediatri, nel corso di un’intervista a “Il Messaggero”. “Il recente decreto ministeriale, che si riferisce aida 0 a 6 anni, impartisce la necessità della certificazione per il rientro per le scuole materne e gli asili se si supera l’assenza di 3 giorni” aggiunge. “Dobbiamo quindi seguire la norma che ci impone di far effettuare ilper tutti i sintomi che dovessero comparire e che sono tipici dell’autunno inverno, ossia febbre, tosse,, congestione nasale, mal di gola. Se si ha un esito negativo del, il bambino potrà rientrare a ...

(Teleborsa) - Mancano oramai poche ore alla riapertura delle scuole. Il 14 settembre suonerà nuovamente la campanella in tante regioni del nostro paese e Trenitalia, in accordo con le Regioni committe ...

Trasporto pubblico e scuola, vertice in Prefettura a Firenze

Ieri mattina, il Prefetto Laura Lega ha convocato una riunione di coordinamento regionale per esaminare le problematiche attinenti l’attuazione delle vigenti disposizioni normative, di recente emanazi ...

