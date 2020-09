Ospedale di comunità di Cerreto, Errico (Campania Libera): “Eccellenze di strutture e personale” (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola Manfredi (Bn) – “L’Ospedale di Cerreto Sannita riaprirà ad Ottobre. L’annuncio del Presidente De Luca, oggi al ‘’San Pio’’ di Benevento, è davvero una buona notizia per il nostro territorio e per la sanità sannita che si conferma eccellenza di strutture e personale“. Così Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con la lista Campania Libera a sostegno del Presidente De Luca “Anche l’assunzione di nuovo personale, – prosegue Errico – nello specifico 30 OSS e 30 infermieri, apre spiragli di prospettive occupazionali. Ma non solo sanità, ho apprezzato molto la volontà di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola Manfredi (Bn) – “L’diSannita riaprirà ad Ottobre. L’annuncio del Presidente De Luca, oggi al ‘’San Pio’’ di Benevento, è davvero una buona notizia per il nostro territorio e per la sanità sannita che si conferma eccellenza die personale“. Così Fernando, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con la listaa sostegno del Presidente De Luca “Anche l’assunzione di nuovo personale, – prosegue– nello specifico 30 OSS e 30 infermieri, apre spiragli di prospettive occupazionali. Ma non solo sanità, ho apprezzato molto la volontà di ...

