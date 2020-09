Juventus, retroscena Pirlo: lo voleva un top club (Di sabato 12 settembre 2020) Andrea Pirlo, prima di approdare alla Juventus è stato chiamato per allenare il Paris Saint Germain. L’incredibile rivelazione è arrivata direttamente da Anna Billò, moglie di Leonardo.. La conduttrice di Sky Sport, tramite un’intervista concessa a Sportweek, ha confermato il retroscena tra l’attuale allenatore bianconero e il dirigente dei transalpini. Juventus: Pirlo vicino a Psg Anna Billò ha poi spiegato quali sono stati i sintomi causati dal Coronavirus, che ha contagiato anche suo marito. Le parole: Leggi anche:Mercato Juventus, incontro con il Parma per due cessioni “Pirlo? Leo ha provato a portarlo più volte con sé, anche al Psg.Io e Leo siamo stati positivi al Coronavirus: abbiamo perso gusto e ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 settembre 2020) Andrea, prima di approdare allaè stato chiamato per allenare il Paris Saint Germain. L’incredibile rivelazione è arrivata direttamente da Anna Billò, moglie di Leonardo.. La conduttrice di Sky Sport, tramite un’intervista concessa a Sportweek, ha confermato iltra l’attuale allenatore bianconero e il dirigente dei transalpini.vicino a Psg Anna Billò ha poi spiegato quali sono stati i sintomi causati dal Coronavirus, che ha contagiato anche suo marito. Le parole: Leggi anche:Mercato, incontro con il Parma per due cessioni “? Leo ha provato a portarlo più volte con sé, anche al Psg.Io e Leo siamo stati positivi al Coronavirus: abbiamo perso gusto e ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, retroscena Dzeko | Proposto un giocatore! - Comemigirano : soldati sempliciotti, ... con un reddito medio pre 2018 di 10.000e che si sono ritrovati in Parlamento dall'oggi al… - infoitsport : Juventus, da Torino: 'Chiellini non ha digerito una frase di Sarri!'. Il retroscena sull'allenatore - infoitsport : Retroscena di As, tentativo di Inter e Juventus per Marcelo. Cartellino abbordabile, alte le richieste sull’ingaggio - passione_inter : Retroscena di As, tentativo di Inter e Juventus per Marcelo. Cartellino abbordabile, alte le richieste sull'ingaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus retroscena Calciomercato Juventus, retroscena Dzeko | Proposto un giocatore! Calcio mercato web Calciomercato Juventus, retroscena Dzeko | Proposto un giocatore!

La telenovela legata ad Arturo Vidal sembrerebbe vicina alla conclusione. Dalla Spagna sono certi: decisione definitiva L'Inter non smette di pensare ad Arturo Vidal, ...

Patente nautica e di guida, il doppio trucco di Koulibaly

C'è anche un ex parlamentare di Forza Italia dietro i test fasulli per rilasciare patenti nautiche a tre calciatori del Napoli. Un uomo politico non eletto in Campania, che sarebbe intervenuto per gar ...

La telenovela legata ad Arturo Vidal sembrerebbe vicina alla conclusione. Dalla Spagna sono certi: decisione definitiva L'Inter non smette di pensare ad Arturo Vidal, ...C'è anche un ex parlamentare di Forza Italia dietro i test fasulli per rilasciare patenti nautiche a tre calciatori del Napoli. Un uomo politico non eletto in Campania, che sarebbe intervenuto per gar ...