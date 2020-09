Juventus in rosso: il caso di Gonzalo Higuain comporterà un’ulteriore svalutazione (Di sabato 12 settembre 2020) I conti in rosso della Juventus ammontano a oltre 71 milioni di Euro. Servono cessioni decisamente remunerative, poi si potrà tornare a pensare a qualche innesto per Andrea Pirlo. Il problema però non è tanto la volontà di cedere qualche pezzo pregiato, ma di trovare un acquirente che possa mettere nelle casse bianconere contante da girare a Fabio Paratici per acquistare qualche rinforzo. Per la società è il terzo bilancio consecutivo in perdita: 71,4 milioni per l’esercizio al 30 giugno, dopo il -19 del 2017-18 e il -40 del 2018-19. Un bilancio particolare perché contempla un risparmio di 90 milioni sugli stipendi in virtù di un accordo tra club e squadra per mitigare gli effetti della pandemia, che però dovranno essere ripagati nei prossimi mesi. 20/09/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 12 settembre 2020) I conti indellaammontano a oltre 71 milioni di Euro. Servono cessioni decisamente remunerative, poi si potrà tornare a pensare a qualche innesto per Andrea Pirlo. Il problema però non è tanto la volontà di cedere qualche pezzo pregiato, ma di trovare un acquirente che possa mettere nelle casse bianconere contante da girare a Fabio Paratici per acquistare qualche rinforzo. Per la società è il terzo bilancio consecutivo in perdita: 71,4 milioni per l’esercizio al 30 giugno, dopo il -19 del 2017-18 e il -40 del 2018-19. Un bilancio particolare perché contempla un risparmio di 90 milioni sugli stipendi in virtù di un accordo tra club e squadra per mitigare gli effetti della pandemia, che però dovranno essere ripagati nei prossimi mesi. 20/09/2020 ...

