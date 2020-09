GP Misano FP3 Moto3: McPhee di misura su Vietti (Di sabato 12 settembre 2020) La FP3 del GP di Misano classe Moto3 vede uno scozzese bussare alla porta degli italiani. John McPhee conclude la sessione del sabato mattina davanti a tutti, battendo Celestino Vietti con un margine ristrettissimo. Sono solo due i millesimi che separano i primi due della classifica, su un tracciato che livella abbastanza le prestazioni. Per Vietti la sessione non è stata affatto facile. Il portacolori VR46, vincitore del GP di Stiria tre settimane fa, è caduto ben due volte: la prima in curva 6, la seconda in curva 8. Terzo tempo per Albert Arenas, che è il leader del mondiale. Il pilota del Team Aspar come al solito si nasconde, pensando soprattutto alla gara. Dietro di lui lo spagnolo Raul Fernandez, dominatore del venerdì e che oggi si deve accontentare del quarto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 settembre 2020) La FP3 del GP diclassevede uno scozzese bussare alla porta degli italiani. Johnconclude la sessione del sabato mattina davanti a tutti, battendo Celestinocon un margine ristrettissimo. Sono solo due i millesimi che separano i primi due della classifica, su un tracciato che livella abbastanza le prestazioni. Perla sessione non è stata affatto facile. Il portacolori VR46, vincitore del GP di Stiria tre settimane fa, è caduto ben due volte: la prima in curva 6, la seconda in curva 8. Terzo tempo per Albert Arenas, che è il leader del mondiale. Il pilota del Team Aspar come al solito si nasconde, pensando soprattutto alla gara. Dietro di lui lo spagnolo Raul Fernandez, dominatore del venerdì e che oggi si deve accontentare del quarto ...

