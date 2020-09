Gillo Dorfles, Paesum omaggia il Maestro: una mostra lunga due mesi (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCapaccio Paestum (Sa) – Gillo Dorfles torna nella sua amata Paestum, a due anni dalla sua scomparsa, attraverso una mostra a lui dedicata per celebrare e rendere omaggio al sodalizio che, in circa vent’anni, l’artista e critico d’arte triestino ha saputo tessere con il territorio pestano e la sua comunità. Dal 17 settembre al 17 novembre, negli spazi della Torre 28 dell’antica cinta muraria di Paestum verrà esposta una raccolta di circa cento opere tra materiali minimi, tele, grafiche e ceramiche, realizzate durante i numerosi soggiorni pestani di Dorfles quando, lontano dalle grandi città del nord, l’“angelo della critica” tornava a dipingere. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 13 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCapaccio Paestum (Sa) –torna nella sua amata Paestum, a due anni dalla sua scomparsa, attraverso unaa lui dedicata per celebrare e rendere omaggio al sodalizio che, in circa vent’anni, l’artista e critico d’arte triestino ha saputo tessere con il territorio pestano e la sua comunità. Dal 17 settembre al 17 novembre, negli spazi della Torre 28 dell’antica cinta muraria di Paestum verrà esposta una raccolta di circa cento opere tra materiali minimi, tele, grafiche e ceramiche, realizzate durante i numerosi soggiorni pestani diquando, lontano dalle grandi città del nord, l’“angelo della critica” tornava a dipingere. Lasarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 13 ...

MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA: GILLO DORFLES. LA SUA PAESTUM

GILLO DORFLES. LA SUA PAESTUM INAUGURAZIONE MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA

Gillo Dorfles torna nella sua amata Paestum a 2 anni dalla sua scomparsa con una mostra a lui dedicata per celebrare e rendere omaggio al sodalizio che, in circa vent’anni, l’artista e critico d’arte ...

