Gerry Scotti, chi è la compagna: l’architetto Gabriella è uno schianto [FOTO] (Di sabato 12 settembre 2020) Gerry Scotti è uno dei protagonisti indiscussi del piccolo schermo e, in queste settimane, è alle prese con Tu Si Que Vales accanto a Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammuccari. Nonostante sia uno dei volti più amati ed apprezzati della tv, il conduttore è sempre stato ben attento a mantenere riserbo sulla sua … L'articolo Gerry Scotti, chi è la compagna: l’architetto Gabriella è uno schianto FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 settembre 2020)è uno dei protagonisti indiscussi del piccolo schermo e, in queste settimane, è alle prese con Tu Si Que Vales accanto a Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammuccari. Nonostante sia uno dei volti più amati ed apprezzati della tv, il conduttore è sempre stato ben attento a mantenere riserbo sulla sua … L'articolo, chi è la: l’architettoè unoproviene da www.meteoweek.com.

fanpage : Era l'11 Settembre del 2001 e stavamo guardando la 'Melevisione' poi l'interruzione del telegiornale. La storia del… - geppy2911 : Caduta Libera e Gerry Scotti attirano anche i preti. ola in studio per ... - _Giusy__ : Buongiorno, oggi sequenza di sogni strani tra cui uno in cui Gerry Scotti era il preside di una scuola media di qui… - infoitcultura : Gerry Scotti confessa ‘Brutto periodo, cattivi pensieri….’: il conduttore getta la maschera - infoitcultura : Ecco perché Wikipedia è andata in tilt: colpa di Gerry Scotti -