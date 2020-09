Esplosione a Milano in un condominio vicino a Porta Romana: 6 feriti, uno è grave (Di sabato 12 settembre 2020) Sei persone sono rimaste ferite in un’Esplosione che si è verificata intorno alle 7 in una palazzina di piazzale Libia a Milano. Il boato ha svegliato larga parte del quartiere, in una zona vicinissima a Porta Romana, nel centro del capoluogo lombardo. Un trentenne è ferito in modo più grave, con ustioni anche di secondo e terzo grado sul corpo, mentre le altre persone coinvolte hanno riPortato ferite più lievi. All’interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello scoppio. I pompieri stanno anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Sei persone sono rimaste ferite in un’che si &e; verificata intorno alle 7 in una palazzina di piazzale Libia a. Il boato ha svegliato larga parte del quartiere, in una zona vicinissima a, nel centro del capoluogo lombardo. Un trentenne &e; ferito in modo pi&u, con ustioni anche di secondo e terzo grado sul corpo, mentre le altre persone coinvolte hanno rito ferite pi&u; lievi. All’interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello scoppio. I pompieri stanno anche ...

