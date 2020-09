Elezioni regionali 20-21 settembre 2020: i candidati Regione per Regione (Di sabato 12 settembre 2020) Italia verso l’election day del 20 e 21 settembre 2020: i candidati alle regionali che interesseranno sette Regioni. Scaduti i termini per presentare le liste, sono noti i nomi di tutti i candidati alle regionali che andranno in scena il 20 e il 21 settembre in occasione dell’ormai famigerato Election day. Elezioni regionali 2020, i candidati Sono sette le Regioni chiamate al voto per quanto riguarda la presidenza (come noto si vota anche per la scelta del Sindaco in più di 1.000 comuni e per il referendum sul taglio dei parlamentari). Veneto In Veneto il grande favorito è il Presidente uscente Luca Zaia, che grazie al buon lavoro fatto durante la fase dura ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) Italia verso l’election day del 20 e 21: ialleche interesseranno sette Regioni. Scaduti i termini per presentare le liste, sono noti i nomi di tutti ialleche andranno in scena il 20 e il 21in occasione dell’ormai famigerato Election day., iSono sette le Regioni chiamate al voto per quanto riguarda la presidenza (come noto si vota anche per la scelta del Sindaco in più di 1.000 comuni e per il referendum sul taglio dei parlamentari). Veneto In Veneto il grande favorito è il Presidente uscente Luca Zaia, che grazie al buon lavoro fatto durante la fase dura ...

