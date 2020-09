Elezioni e referendum, Ansa rivela per errore sondaggi elettorali: “75% voti per il sì” (Di sabato 12 settembre 2020) Clamoroso errore dell’agenzia di stampa Ansa, che involontariamente ha rivelato le percentuali attuali riguardanti i sondaggi elettorali a poco più di una settimana dalle votazioni. Secondo il cruscotto Ipsos della settimana, il 75% degli italiani voterà per il “Sì” al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, con aumento significativo del 3%. In crescita anche il gradimento del governo (che sale del 2% fino al 62%), mentre Giuseppe Conte resta il politico più apprezzato con 65 punti. Seguono il ministro della Salute Roberto Speranza (38 punti) e Giorgia Meloni (35 punti), davanti di soli 3 punti a Matteo Salvini. La Lega resta il primo partito italiano al 25,4%(+0,2%) davanti al Pd al 19,7 (+0,7%), il M5s al 18,4% (-1,2%), e ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Clamorosodell’agenzia di stampa, che involontariamente hato le percentuali attuali riguardanti ia poco più di una settimana dalle votazioni. Secondo il cruscotto Ipsos della settimana, il 75% degli italiani voterà per il “Sì” alcostituzionale sul taglio dei parlamentari, con aumento significativo del 3%. In crescita anche il gradimento del governo (che sale del 2% fino al 62%), mentre Giuseppe Conte resta il politico più apprezzato con 65 punti. Seguono il ministro della Salute Roberto Speranza (38 punti) e Giorgia Meloni (35 punti), davanti di soli 3 punti a Matteo Salvini. La Lega resta il primo partito italiano al 25,4%(+0,2%) davanti al Pd al 19,7 (+0,7%), il M5s al 18,4% (-1,2%), e ...

