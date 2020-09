“È andato in reparto con la febbre”: medico dell’ospedale di Alessandria positivo al Covid (Di sabato 12 settembre 2020) Diceva ai colleghi di avere una semplice influenza e quindi ha continuato ad andare a lavorare nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Ora il medico è ricoverato: è risultato positivo al coronavirus. La Stampa riporta che il dottore si è presentato a lavoro nonostante avesse la febbre a 38,5 gradi. “Se le indiscrezioni saranno confermate, saremo severi perché non possiamo giocare con la vita delle persone”, ha commentato l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi. C’è da capire infatti come siano stati elusi i controlli sulla temperatura: a chiunque dovrebbe essere misurata la febbre e il via libera arriva solo sotto i 37,5 gradi. Non è ancora chiaro, spiega il quotidiano torinese, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Diceva ai colleghi di avere una semplice influenza e quindi ha continuato ad andare a lavorare neldi Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Santi Antonio e Biagio di. Ora ilè ricoverato: è risultatoal coronavirus. La Stampa riporta che il dottore si è presentato a lavoro nonostante avesse la febbre a 38,5 gradi. “Se le indiscrezioni saranno confermate, saremo severi perché non possiamo giocare con la vita delle persone”, ha commentato l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi. C’è da capire infatti come siano stati elusi i controlli sulla temperatura: a chiunque dovrebbe essere misurata la febbre e il via libera arriva solo sotto i 37,5 gradi. Non è ancora chiaro, spiega il quotidiano torinese, ...

vitolillo5 : RT @searain83: è andato a lavoro col Covid per giorni e ora in tutta la struttura, e soprattutto nel reparto di Ginecologia in cui il dott.… - Noovyis : (“È andato in reparto con la febbre”: medico dell’ospedale di Alessandria positivo al Covid) Playhitmusic - - Rosalba80634721 : Ma porca miseria, nel reparto dove sono nati i miei bimbi....?????? Alessandria, medico col Covid va a lavorare in os… - searain83 : è andato a lavoro col Covid per giorni e ora in tutta la struttura, e soprattutto nel reparto di Ginecologia in cui… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Il medico con il Covid andato in reparto con la febbre: è polemica sui controlli -