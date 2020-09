Da dove viene l’espressione “piantare in asso”? Risponde la Crusca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 settembre 2020) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci scrivono in merito all’origine del modo di dire lasciare/piantare in asso e si domandano quale sia la forma corretta tra piantare in asso e piantare in Nasso. RispostaIndagare sui modi di dire di una lingua richiede spesso ampie conoscenze non solo di tipo linguistico ma anche antropologiche, storiche e talvolta relative alle tradizioni culturali presenti e passate di un popolo. Non stupisce dunque che siano diversi i modi di dire presenti nella nostra lingua ad avere una storia e un’origine discusse e spesso difficilmente rintracciabili. Tra questi vi è anche lasciare in asso – oggi in uso anche nella variante piantare in asso e nelle forme rimanere/restare in asso – , modo di dire assai comune che significa “abbandonare qualcuno bruscamente, ...