Covid-19 vs. Democrazia: il conflitto tra libertà personale e sicurezza collettiva (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – Il volume Covid-19 vs. Democrazia, uscito di recente per Edizioni Scientifiche Italiane e curato dal prof. Daniele Trabucco, professore associato di diritto costituzionale presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona, raccoglie una serie di interventi di alto spessore intellettuale tesi a inquadrare gli aspetti giuridici ed economici della prima fase dell’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Com’è ovvio ed evidente le decisioni – e le non decisioni – prese nei decisivi frangenti iniziali della crisi sanitaria prolungano i propri effetti all’oggi e gravano sui prossimi mesi con una serie di prospettive tutt’altro che tranquillizzanti. Abbiamo pertanto chiesto al prof. Trabucco di approfondire alcuni aspetti giuridici e politici di quanto avvenuto, così da poter affrontare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – Il volume-19 vs., uscito di recente per Edizioni Scientifiche Italiane e curato dal prof. Daniele Trabucco, professore associato di diritto costituzionale presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona, raccoglie una serie di interventi di alto spessore intellettuale tesi a inquadrare gli aspetti giuridici ed economici della prima fase dell’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Com’è ovvio ed evidente le decisioni – e le non decisioni – prese nei decisivi frangenti iniziali della crisi sanitaria prolungano i propri effetti all’oggi e gravano sui prossimi mesi con una serie di prospettive tutt’altro che tranquillizzanti. Abbiamo pertanto chiesto al prof. Trabucco di approfondire alcuni aspetti giuridici e politici di quanto avvenuto, così da poter affrontare ...

Marcozanni86 : Non è un tema di #covid o di distanziamento, è che i ciambellani del potere non tollerano la democrazia, perché può… - IlPrimatoN : Intervista a Daniele Trabucco, autore di un testo fondamentale sull'aspetto giuridico del rapporto tra stato d'emer… - ilprovinciale : L'assenza di open-data è problema di democrazia. Perché non ne parla l'opposizione? #Covid_19 ?????????????? - crossi63 : RT @giannitvprato: 'L'#emergenza #Covid ha fatto riscoprire ai #giornalisti il loro ruolo decisivo per la democrazia' @agnese_pini #nuovere… - iskrablog : Blog Post: Beijing: “Il Covid ha svelato l’inconsistenza della democrazia in stile americano di Pompeo” - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Democrazia L'ex ministro Guidi: "Sono positivo: il Covid è democratico, non discrimina i disabili" L'HuffPost G7: Sassoli (Parlamento Ue), “superare il calcolo del Pil con strumenti che misurino sostenibilità ambientale e sicurezza sociale”

“Vogliamo superare questa crisi con la democrazia, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini. La democrazia è qualcosa che non possiamo sospendere a causa del virus. Ora più che mai, abbiamo bi ...

Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Oggi più che mai questa nostra riunione dei presidenti dei Parlamenti del G7 assume un valore importante e fondamentale. Sono d’accordo quando si dice che ci dobbiamo riun ...

“Vogliamo superare questa crisi con la democrazia, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini. La democrazia è qualcosa che non possiamo sospendere a causa del virus. Ora più che mai, abbiamo bi ...Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Oggi più che mai questa nostra riunione dei presidenti dei Parlamenti del G7 assume un valore importante e fondamentale. Sono d’accordo quando si dice che ci dobbiamo riun ...