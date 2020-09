Covid 19 in Rai: due produzioni sospese, fermo Amadeus e un programma di Rai 3 (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo quanto riferisce Il Tempo, ci sarebbe un nuovo stop in Rai. Il Covid 19 purtroppo farà da padrone in questi mesi e visti i rigidi protocolli da seguire, le pause delle produzioni potrebbero essere all’ordine del giorno, e causare non pochi disagi soprattutto ai programmi in onda in diretta. Stando a quanto si legge sul sito de Il tempo, sarebbero due le produzioni al momento sospese in casa Rai. Tutto parte dalla positività di alcuni collaboratori esterni che, dopo aver fatto i classici controlli di routine sarebbero risultati positivi al Covid 19. DUE PROGRAMMI RAI SOSPESI A CAUSA DEL Covid 19: LE ULTIME NOTIZIE Ed ecco cosa leggiamo questa mattina sul sito del Tempo: Un caso di positività a tampone rapido è stato accertato nella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo quanto riferisce Il Tempo, ci sarebbe un nuovo stop in Rai. Il19 purtroppo farà da padrone in questi mesi e visti i rigidi protocolli da seguire, le pause dellepotrebbero essere all’ordine del giorno, e causare non pochi disagi soprattutto ai programmi in onda in diretta. Stando a quanto si legge sul sito de Il tempo, sarebbero due leal momentoin casa Rai. Tutto parte dalla positività di alcuni collaboratori esterni che, dopo aver fatto i classici controlli di routine sarebbero risultati positivi al19. DUE PROGRAMMI RAI SOSPESI A CAUSA DEL19: LE ULTIME NOTIZIE Ed ecco cosa leggiamo questa mattina sul sito del Tempo: Un caso di positività a tampone rapido è stato accertato nella ...

Unf_Tweet : Covid 19 in Rai: due produzioni sospese, fermo Amadeus e un programma di Rai 3 - frank9you : @Rinaldi_euro su Rai 2 trasmissione con il referendum come tema,il rappresentante di Fratelli d'Italia fa campagna… - Anguill_S_Italy : NEL MONDO COVID -19 Secondo lockdown L'epidemia corre in tutto il mondo, [...] Matteo Alviti… - GiorgioMantelli : RT @RaiSport: ? #Juventus: bilancio in rosso per 71,4 milioni Ricavi in flessione di 62,8 milioni, anche a causa del #Covid ?? https://t.co… - RobertoZucchi11 : Rai, il coronavirus colpisce ancora: sospese le trasmissioni Elisir e I soliti ignoti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rai Francia, il primo ministro Castex annuncia misure per arginare il Covid Rai News Lucina Lanzara: canto ed emozioni a Scicli

Il tutto si svolgerà nel rispetto rigoroso delle norme anti-covid vigenti. Lucina Lanzara, note biografiche: cantautrice e produttrice siciliana, sperimentatrice vocale prodotta dalla RAI e dalla Casa ...

Covid 19: contagi in crescita in Emilia-Romagna ea livello nazionale italiano

Stabile invece l’incremento del numero di morti: 10 in un giorno, come giovedì, per un totale di vittime dall’inizio della pandemia di 35.597. Nessuna regione fa segnare zero nuovi casi dopo che la Va ...

Il tutto si svolgerà nel rispetto rigoroso delle norme anti-covid vigenti. Lucina Lanzara, note biografiche: cantautrice e produttrice siciliana, sperimentatrice vocale prodotta dalla RAI e dalla Casa ...Stabile invece l’incremento del numero di morti: 10 in un giorno, come giovedì, per un totale di vittime dall’inizio della pandemia di 35.597. Nessuna regione fa segnare zero nuovi casi dopo che la Va ...