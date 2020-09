Chiambretti si confessa dopo il covid | “L’esperienza più brutta della mia vita”

Leggi su yeslife

(Di sabato 12 settembre 2020) Pietrosia Verissimo: “Ho perso mia mamma per il, non lo auguro a nessuno”. Un’esperienza durissimo per il conduttore Pieroha affrontato il coronavirus proprio nel picco dei contagi. Era il 16 marzo quando è stato ricoverato, con la saturazione bassa e con poco ossigeno nel cervello. Lui n’è uscito, … L'articolosiil: “L’esperienza piùmia vita” proviene da YesLife.it.