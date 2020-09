Candidata musulmana in Veneto, piovono gli insulti sui social (Di sabato 12 settembre 2020) «Voglio esprimere la mia solidarietà verso Assia, una nostra Candidata che in questi giorni è stata ricoperta da insulti via web». Lo scrive su Facebook Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Veneto, in merito ad alcuni insulti rivolti sui social ad Assia Belhadj. « Assia è una donna musulmana e bellunese d'adozione che rivendica con forza la sua cittadinanza italiana e si impegna tutti i giorni per promuovere progetti di integrazione sociale - spiega Lorenzoni - È paradossale come chi ogni giorno cerca di fare della nostra Regione un luogo più accogliente per tutti e tutte sia stata insultata in questo modo. L'odio in rete deve essere fermato, l'odio verso le ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) «Voglio esprimere la mia solidarietà verso Assia, una nostrache in questi giorni è stata ricoperta davia web». Lo scrive su Facebook Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione, in merito ad alcunirivolti suiad Assia Belhadj. « Assia è una donnae bellunese d'adozione che rivendica con forza la sua cittadinanza italiana e si impegna tutti i giorni per promuovere progetti di integrazionee - spiega Lorenzoni - È paradossale come chi ogni giorno cerca di fare della nostra Regione un luogo più accogliente per tutti e tutte sia stata insultata in questo modo. L'odio in rete deve essere fermato, l'odio verso le ...

Ha ricevuto oltre mille fra minacce e insulti sui social da quando ha annunciato di voler correre nella lista civica "Il Veneto che vogliamo", a sostegno del candidato Arturo Lorenzoni alla guida dell ...

Magdi Cristiano Allam presenta il suo libro "Stop Islam" e sostiene la candidatura di Barbara De Stefani (FdI): "C'è...

Al Loano2 Village la serata organizzata dal circolo "Loano Tricolore" in cui si è parlato dei temi su cui è incentrata la campagna elettorale del partito Si è tenuta ieri sera a Loano, nell'elegante c ...

