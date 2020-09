Calciomercato Napoli | secondo Alfredo Pedullà Arkadiusz Milik sarà della Roma nel giro di una settimana

Leggi su calciomercato.napoli

(Di domenica 13 settembre 2020)Pedullà ha fornito sul suo sito personale alcuni aggiornamenti sulla situazione di. Come noto, il polacco non rientra più nei piani del, che vuole cederlo. “Arekha continuato a pensare alla Juve fino a ieri sera, in modo serio e concreto. Al punto che, aspettando un eventuale accordo tra i bianconeri e il, sarebbe stato disponibile ad andare verso il braccio di ferro pur di liberarsi a parametro zero. La Juve nella testa del polacco, dunque, in un tentativo di risalita per esaudire il suo desiderio. Peccato, però, chenon sia stato ricambiato completamente dai bianconeri: non ci sono, infatti, i margini per un accordo con il”. 20/09/2020 ...