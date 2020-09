Calciomercato Lazio – Affari e trattative 12 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Fine settimana ma le trattative per “mettere a posto” la rosa della Lazio non si fermano, complice anche una sessione di mercato che si è accorciata causa coronavirus. Acerbi-Lazio verso la schiarita Sono passati solo pochi giorni, ma lo sfogo ai microfoni della Nazionale da parte di Francesco Acerbi sembra molto lontana, ossia da quando il difensore biancoceleste ha risposto innervosito ad alcune ilLazioni sulla questione rinnovo con i capitolini. Ieri c’è stato il tutta serenità un confronto tra l’agente del calciatore Pastorello, lo stesso Acerbi e la società per discutere ed appianare qualsiasi divergenza senza nessun problema, dandosi appuntamento per ridiscutere a tempo debito del rinnovo. I rumors su una possibile separazione oppure inserimento da parte ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) Fine settimana ma leper “mettere a posto” la rosa dellanon si fermano, complice anche una sessione di mercato che si è accorciata causa coronavirus. Acerbi-verso la schiarita Sono passati solo pochi giorni, ma lo sfogo ai microfoni della Nazionale da parte di Francesco Acerbi sembra molto lontana, ossia da quando il difensore biancoceleste ha risposto innervosito ad alcune ilni sulla questione rinnovo con i capitolini. Ieri c’è stato il tutta serenità un confronto tra l’agente del calciatore Pastorello, lo stesso Acerbi e la società per discutere ed appianare qualsiasi divergenza senza nessun problema, dandosi appuntamento per ridiscutere a tempo debito del rinnovo. I rumors su una possibile separazione oppure inserimento da parte ...

