Barbara D'Urso, torna il Live. Anticipazione bomba: un clamoroso confronto in studio, scoop spacca share (Di sabato 12 settembre 2020) Una grande esclusiva. Barbara D'Urso è pronta a ripartire col botto: al Live (domani sera la prima puntata su Canale5) arrivano Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla, il factotum al centro del processo dove è accusato di circonvenzione di incapace. Piazzolla sarà ospite del faccia a faccia con gli sferati mentre la Lollo sarà intervistata dalla D'Urso rompendo il silenzio dopo mesi e mesi di uscita dalle scene televisive. Si tratta di un vero e proprio scoop per la regina degli ascolti Mediaset. Ci saranno poi Fabrizio Corona, Angela da Mondello (“non ce n'è coviddi”) ed il cast della prima edizione del Grande Fratello. Una lunga diretta che apre la nuova stagione di Live, giunto alla terza edizione. Si tratta del talk ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Una grande esclusiva.D'è pronta a ripartire col botto: al(domani sera la prima puntata su Canale5) arrivano Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla, il factotum al centro del processo dove è accusato di circonvenzione di incapace. Piazzolla sarà ospite del faccia a faccia con gli sferati mentre la Lollo sarà intervistata dalla D'rompendo il silenzio dopo mesi e mesi di uscita dalle scene televisive. Si tratta di un vero e proprioper la regina degli ascolti Mediaset. Ci saranno poi Fabrizio Corona, Angela da Mondello (“non ce n'è coviddi”) ed il cast della prima edizione del Grande Fratello. Una lunga diretta che apre la nuova stagione di, giunto alla terza edizione. Si tratta del talk ...

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - The_Zone_Rec : Dai che manca poco alla lettera e richiesta ufficiale @QuiMediaset_it @F_Confalonieri: Cancellare i programmi di B… - witnessicon : RT @Marcoinpigiama: Ho fatto il sogno più top del mondo: ero un concorrente di un nuovo reality a coppie insieme a @witnessicon che era con… - Stellana7 : @ansiaeparanoie 7 maggio Evita Perón?? e pure ... Barbara D'Urso, Chiara Ferragni - Marcoinpigiama : Ho fatto il sogno più top del mondo: ero un concorrente di un nuovo reality a coppie insieme a @witnessicon che era… -