Trump: “Volevamo mostrare fiducia e non creare panico” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Non volevo creare il panico e certamente non volevo portare questo Paese e il mondo nel delirio. Volevamo mostrare fiducia. Possiamo dimostrare di essere forti”. Lo ha detto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, parlando della maniera in cui ha affrontato l’emergenza coronavirus. “Il lavoro che abbiamo fatto è stato incredibile. Ma non vogliamo instillare il panico. Non volevamo saltare da una parte all’altra e iniziare a gridare che avevamo un problema, che è un problema enorme, facendo spaventare tutti”. “Se avremmo potuto salvare più vite essendo più espliciti sul virus? Penso che da ogni punto di vista abbiamo fatto un lavoro incredibile” – ha aggiunto Trump. Leggi su sportface

