Tour de France 2020, sedicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di venerdì 11 settembre 2020) Martedì 15 settembre il Tour de France 2020 riprende dopo il secondo e ultimo giorno di riposo con la sedicesima tappa. Da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans dopo 164 chilometri, una frazione molto insidiosa con arrivo posto dopo un finale abbastanza impegnativo. Una tappa da “imboscate”, prima che le ultime grandi montagne possano dare verdetti più certi. sedicesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – Il gruppo prenderà il via da La Tour-du-Pin alle 13:20, con l’arrivo programmato in base alla media oraria tra le 17:23 e le 17:52. Gli appassionati potranno seguire la sedicesima tappa in diretta tv su Rai ... Leggi su sportface

GroupM_Italy : In questi giorni si disputa il #TourDeFrance: un’interessante analisi fa chiarezza sui principali fattori economici… - infoitsport : LIVE Tour de France 2020, tappa di oggi in DIRETTA: si torna a salire sul Massiccio Centrale! - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo #TourdeFrance Oggi 13ª tappa, da Chatel-Guyon a Puy Mary, si attende il duello tra Roglic e Bernal https://t.c… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo #TourdeFrance Oggi 13ª tappa, da Chatel-Guyon a Puy Mary, si attende il duello tra Roglic e Bernal https://t.c… - RassegnaZampa : #Ciclismo #TourdeFrance Oggi 13ª tappa, da Chatel-Guyon a Puy Mary, si attende il duello tra Roglic e Bernal -