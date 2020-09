Simulò un incidente per intascarsi l’eredità dell’amico: era tutto falso (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo poco più di un anno, è venuta a galla la verità. Simulò un incidente in cui lui si salvò: voleva intascarsi l’eredità promessa dall’amico. il carcere di paviaHa vissuto tranquillamente per 15 mesi, probabilmente ancora senza i soldi dell’eredità che l’amico gli aveva promesso. Ma viveva da libero, come se nulla fosse accaduto. Fino a quando chi non ha mai smesso di indagare su quello strano incidente che aveva visto morire l’amico 80enne e salvarsi lui, ha scoperto la verità. E ora quell’uomo avido dovrà scontare una lunga condanna in carcere perché l’accusa contro di lui è implacabile: omicidio volontario. L’incidente risale ad un anno fa: l’auto in cui si sarebbero ... Leggi su chenews

