Scuola, sono 13 mila i lavoratori trovati positivi ai sierologici (Di venerdì 11 settembre 2020) sono già 13 mila i lavoratori della Scuola trovati positivi al sierologico sul 50% dei lavoratori che ha fatto il test. Mancano solo tre giorni alla riapertura delle scuole in tredici regioni (quelle che non hanno scelto di posticipare) e «ogni minuto è prezioso», come ha affermato il presidente dell’associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. I numeri – e non solo quelli dei lavoratori Scuola sierologico – raccontano bene tutti i problemi che la Scuola italiana sta affrontando: «Mancano circa 5 mila aule, almeno 2,2 milioni di banchi: in molte scuole gli studenti dovranno mantenere la mascherina anche da seduti». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Sulla sedia della Azzolina si sono seduti negli anni Benedetto Croce, Giovanni Spadolini, Aldo Moro, il p… - matteosalvinimi : #Salvini: Scuola. Mi ha chiamato una mamma che ha due bimbi: uno entra alle 9 e uno alle 10, uno esce alle 2 e uno… - LegaSalvini : BANCHI CON LE ROTELLE, #SALVINI: «ANDRÒ IN PROCURA, CI SONO APPALTI DA DECINE DI MILIONI DI EURO QUANTO MENO SOSPET… - Ettore572 : RT @AnnalisaChirico: Il ministro Azzolina è il peggior ministro della Repubblica. Si torna a scuola e sono stati consegnati solo 200mila ba… - Fen_church : RT @Marco_dreams: Ravenna, medaglia d’oro della Resistenza. Nel 2018 sui muri esterni di una scuola materna disegnano delle svastiche. 3 at… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sono UGL Scuola: “Corbellerie, ovvero la scuola che non c’è!” Orizzonte Scuola Scuola, l'apertura è nel caos ma Lucia Azzolina ha chiara una cosa: la sua immagine

A Sky Italia, previdenti, si sono fiondati con le agende sull’autunno, sulla stima di una seconda ondata, per tentare di stringere un’intesa col ministero. Il “viaggio nella scuola” è ...

De Luca, Emiliano e le opere non fatte

Vincenzo De Luca, sceriffo sanitario, presidente della Regione Campania, candidato alla rielezione, e Michele Emiliano, ex magistrato, presidente della Puglia con tessera Pd, ora indipendente di sinis ...

A Sky Italia, previdenti, si sono fiondati con le agende sull’autunno, sulla stima di una seconda ondata, per tentare di stringere un’intesa col ministero. Il “viaggio nella scuola” è ...Vincenzo De Luca, sceriffo sanitario, presidente della Regione Campania, candidato alla rielezione, e Michele Emiliano, ex magistrato, presidente della Puglia con tessera Pd, ora indipendente di sinis ...