Scandalo Gucci | l’erede denuncia anni di abusi sessuali | madre e nonna sapevano

(Di venerdì 11 settembre 2020) La maisontrema dopo le denunce perpresentata da Alexandra Zarini, 35, pronipote del fondatore della dinastia Aldo. L’erede del globale impero della moda ha raccontato episodi di pedofilia di cui sarebbe stata vittima dall’età di 6ad opera del patrigno. Sia la, Patricia, che laBruna Palombo sarebbero state a conoscenza deglisubiti da Zarini, la quale ha presentatocontro di loro a Los Angeles.trema: Alexandra ZarinigliLa notizia divulgata dal New York Times racconta un capitolo oscuro nella storia ...

Desely1 : Scandalo abusi sessuali travolge la famiglia #Gucci. La pronipote accusa patrigno abusi: “Madre e nonna complici” - NICOVENDOME55 : Scandalo abusi sessuali travolge la famiglia Gucci - Cultura & Spettacoli - ANSA - PoliticaProgre1 : @RepSpettacoli @repubblica La pedofilia è il tema dei prossimi decenni. Netflix è andata impropriamente controcorre… -

AGGIORNAMENTO: Nella sua versione originale l’articolo conteneva un video in cui, erroneamente, abbiamo confuso il volto di Patricia Gucci, coinvolta in questa vicenda, con quello di Patrizia Gucci. A ...Un segreto a tinte fosche tenuto celato dalle eredi della famiglia Gucci per anni. Sono pesantissime le accuse di Alexandra Zarini, pronipote 35/enne del fondatore di uno dei marchi di moda più famosi ...