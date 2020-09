Sandro Piccinini ritorna in tv: sarà opinionista a Sky Calcio Club (Di venerdì 11 settembre 2020) Bentornato Sandro Piccinini. Dopo l’annuncio di un’indiscrezione da parte di Maurizio Pistocchi e il tweet enigmatico dello stesso telecronista, quest’oggi è stato confermato il ritorno di Piccinini nel mondo televisivo. L’ex telecronista di Mediaset riprenderà il proprio cammino a casa Sky come opinionista al Club dopo ogni giornata del campionato di Serie A. 💣Dopo il biennio sabbatico torna in tv Sandro Piccinini: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in veste di opinionista al Club di Sky. Un grande ritorno, il vecchio che trionfa 👍 Eccezzionale💣 pic.twitter.com/HoZItpRerT — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) September 11, 2020 Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Bentornato. Dopo l’annuncio di un’indiscrezione da parte di Maurizio Pistocchi e il tweet enigmatico dello stesso telecronista, quest’oggi è stato confermato il ritorno dinel mondo televisivo. L’ex telecronista di Mediaset riprenderà il proprio cammino a casa Sky comealdopo ogni giornata del campionato di Serie A. 💣Dopo il biennio sabbatico torna in tv: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in veste dialdi Sky. Un grande ritorno, il vecchio che trionfa 👍 Eccezzionale💣 pic.twitter.com/HoZItpRerT — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) September 11, 2020

pisto_gol : ??Dopo il biennio sabbatico torna in tv SANDRO PICCININI: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in vest… - fanpage : Sandro Piccinini va a Sky - hbk_89 : RT @CalcioFinanza: Sandro Piccinini sbarca a Sky: sarà opinionista nel Club di Caressa - TConcilianti : RT @pisto_gol: ??Dopo il biennio sabbatico torna in tv SANDRO PICCININI: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in veste di opin… - bieIsismo : RT @pisto_gol: ??Dopo il biennio sabbatico torna in tv SANDRO PICCININI: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in veste di opin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Piccinini Michele Fusco: “Sandro Piccinini a Sky Sport” - ilNapolista IlNapolista Sandro Piccinini torna a parlare di calcio! Il giornalista sarà uno degli opinionisti di SKY Sport

Sandro Piccinini torna a parlare di calcio. In qualità di opinionista e commentatore in studio, non in qualità di telecronista. Questi sembrano i rumors. La notizia è stata lanciata su Twitter da Mich ...

Allo Shada c’è il comico Andrea Perroni

Serata all’insegna dell’allegria domani alla discoteca Shada Beach Club sul lungomare sud di Civitanova. Il consueto appuntamento del venerdì "Il rifugio della musica" ideato da Aldo Ascani e caratter ...

Sandro Piccinini torna a parlare di calcio. In qualità di opinionista e commentatore in studio, non in qualità di telecronista. Questi sembrano i rumors. La notizia è stata lanciata su Twitter da Mich ...Serata all’insegna dell’allegria domani alla discoteca Shada Beach Club sul lungomare sud di Civitanova. Il consueto appuntamento del venerdì "Il rifugio della musica" ideato da Aldo Ascani e caratter ...