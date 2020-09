Rainbow Six Siege gratis su PS5 e Xbox Series X, Ubisoft pronta al salto generazionale (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono trascorsi oltre cinque anni da quando, nella primavera del 2015, Rainbow Six Siege faceva ufficialmente il suo ingresso nella scena videoludica. Un approdo non proprio semplicissimo, complici le numerose criticità che lo sparatutto tattico portava con se in dote. Ci sono voluti diversi mesi, costellati di update e patch correttive, per poter cominciare a godere appieno delle potenzialità della produzione targata Ubisoft. A distanza quindi di un lustro abbondante, è giusto guardare dietro a quanto di buono fatto, ma anche avanti. Il futuro è tutt’altro che nebuloso con il gioco, con i piani del team di sviluppo e del publisher che sono sostanzialmente belli che definiti. Già in tempi non sospetti gli addetti ai lavori hanno evidenziato la loro volontà di supportare ancora a lungo ... Leggi su optimagazine

