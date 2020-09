Occupazione, sostanziale diminuzione nel secondo trimestre: il rapporto (Di venerdì 11 settembre 2020) Un rapporto dell’Istat sulla diminuzione dell’Occupazione mette in mostra uno scenario complesso e causato dai danni del Covid-19 secondo un rapporto dell’Istat sul mercato del lavoro, nel secondo trimestre del 2020 le persone occupate sono diminuiti di 470 mila unità rispetto al primo trimestre e di 841 mila unità rispetto all’anno scorso. La riduzione è … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Undell’Istat sulladell’mette in mostra uno scenario complesso e causato dai danni del Covid-19undell’Istat sul mercato del lavoro, neldel 2020 le persone occupate sono diminuiti di 470 mila unità rispetto al primoe di 841 mila unità rispetto all’anno scorso. La riduzione è … L'articolo proviene da www.inews24.it.

