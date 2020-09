Minorenni straniere violentate a Matera | quattro arresti

Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) POTENZA – Nel corso della mattinata, gli agenti della polizia di Stato, su ordinanza del gip del Tribunale di Matera, hanno arrestato quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti a Pisticci, per violenza sessuale e lesioni personali aggravate e continuate nei confronti di due minorenni, di 15 e 14 anni, di nazionalita' britannica, avvenute nel corso della notte tra il 7 e l'8 settembre. Altri tre sono indagati in stato di liberta'. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica del Tribunale di Matera e condotte dalla squadra mobile e dal commissariato di pubblica sicurezza di Pisticci, hanno evidenziato "in modo chiaro l'estrema brutalita', gravita' ed efferatezza delle violenze commesse con modalita' subdole". Come ricostruito dagli inquirenti, sono state le stesse vittime alle 3:30 dell'8 settembre ad allertare il 118, riferendo di aver subito una violenza sessuale da parte di un gruppo di ragazzi, avvenuta intorno a mezzanotte e mezza a Marconia, nel giardino di una villa in cui si teneva una festa privata. Dopo essere state visitate e trasportate in ospedale, le minorenni, che non comprendevano la lingua italiana, sono state ascoltate dagli inquirenti e dalle psicologhe ai quali hanno raccontato di essere state avvicinate da due ragazzi che non avevano mai visto prima appena dopo arrivate alla festa. Questi ultimi avrebbero prima instaurato un rapporto di fiducia con le due vittime e successivamente, approfittando anche del loro stato di alterazione psichica dovuto all'assunzione di alcool, hanno spinto con forza le due in un campo dove si e' consumata la violenza. Il racconto ha trovato riscontro sia nelle immagini delle telecamere di sorveglianza della villa sia in "importanti elementi probatori" acquisiti dalla polizia scientifica. Sono in corso altri accertamenti per risalire all'identita' dell'ottavo autore delle violenze.