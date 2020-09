Migranti, terzo salvataggio per Open Arms, le persone a bordo ora sono 276 (Di venerdì 11 settembre 2020) Soccorsa un'imbarcazione alla deriva da 3 giorni con 116 naufraghi, tra cui due donne, senza cibo né acqua. Emergency: "Erano in condizioni gravi". La ong spagnola: "Avvisati da un mercantile che non prestava assistenza come indicato da Malta" Leggi su repubblica (Di venerdì 11 settembre 2020) Soccorsa un'imbarcazione alla deriva da 3 giorni con 116 naufraghi, tra cui due donne, senza cibo né acqua. Emergency: "Erano in condizioni gravi". La ong spagnola: "Avvisati da un mercantile che non prestava assistenza come indicato da Malta"

Ultime Notizie dalla rete : Migranti terzo Migranti, altri quattro sbarchi a Lampedusa nella notte Sky Tg24 I "dannati" di Lesbo e l'Europa: tutti i numeri della vergogna

Tredicimila disperati alla ricerca di umanità. Tredicimila diviso 27: 481,4. Tredicimila, ovvero le persone che dopo l’incendio che ha distrutto il campo-lager di Moira, nell’isola di Lesbo, vagano r ...

Protesta dei migranti a Moria: no a un nuovo campo a Lesbo

Roma, 11 set. (askanews) – Centinaia di migranti sono scesi nelle strade di Lesbo, in Grecia, per manifestare contro i piani del governo greco di spostarli in un campo sostitutivo che le autorità hann ...

