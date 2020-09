Migranti | dall’Eritrea alla Luiss la nuova vita di Gebremichael

Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – “Il programma Unicore ha cambiato la mia vita: come potete immaginare, un rifugiato non ha molte opportunità di studiare o fare progetti per l’avvenire. E poi l’Italia è bella ed accogliente, mentre l’università in cui studio, la Luiss, è diventata la mia nuova famiglia”. Bereket Gebremichael Kidanemariam è uno dei rifugiati che hanno preso parte all’edizione scorsa del progetto University Corridors for Refugees (Unicore), organizzato dall’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr).