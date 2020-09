Matera | 4 arresti per stupro di gruppo | si cercano altri colpevoli 

(Di venerdì 11 settembre 2020), arrestati ben quattro giovani per una violenza dinei confronti di due ragazze britanniche. I fatti risalgono allo scorso 7 settembre e siquattro colpevoli.choc, risveglio amaro per la cittadina lucana. Quattro giovani, infatti, sono stati arrestati stamattina con l’accusa pesantissima dinei confronti di due ragazze straniere. … L'articolo, 4perdi: sicolpevoli proviene da www.inews24.it.

Tra i 19 e i 23 anni, tutti di Pisticci, nel materano, hanno drogato e spinto le vittime in una zona buia della villa: «Hanno agito con brutalità e efferatezza» MATERA. Per l’accusa, hanno agito con « ...Quattro persone arrestate per la violenza di gruppo su due turiste inglesi a Marconia di Pisticci. La Polizia ha eseguito quattro arresti nell’ambito dell’indagine sulla violenza sessuale di gruppo in ...