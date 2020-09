Marshmello e Demi Lovato in Ok Not To Be Ok per la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio (Di venerdì 11 settembre 2020) Marshmello e Demi Lovato in Ok Not To Be Ok: i due artisti internazionali annunciano la loro collaborazione in occasione della giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio. I due comunicano anche la partnership con Hope For The Day, il movimento no-profit che invita al dialogo sulla prevenzione proattiva del suicidio e sull’educazione alla salute mentale. Ok Not To Be Ok è da oggi disponibile in tutti gli store digitali; è stata scritta da Marshmello e Demi Lovato con Gregory “Aldae” Hein, James Gutch e James Nicholas Bailey. Marshmello e Demi Lovato in Ok Not To Be Ok vogliono ... Leggi su optimagazine

