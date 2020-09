Mario Balotelli | chi è? Età | altezza | carriera e vita privata

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Vediamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su, calciatore noto per il suo talento ma anche per i suoi continui comportamenti sopra le righe(Fonte foto: Getty Images)Barwuah noto anche con il soprannome “Super” è probabilmente il rimpianto più grande del calcio italiano nell’ultima decade. L’attaccante aveva iniziato nell’Inter per poi proseguire al Manchester City, al Milan, al Liverpool, al Nizza al Marsiglia e al Brescia (squadra della città in cui è cresciuto). A causa dei suoi limiti caratteriali non è riuscito ad esprimere quasi per niente il suo enorme potenziale. Spesso si è lasciato andare a ...