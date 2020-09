Le radici etniche del conflitto energetico tra Grecia e Turchia (Di venerdì 11 settembre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani caucaso transeuropa «Ci ​​stavano mandando in missione a Megisti, un’isola sperduta nell’Egeo. La più piccola, la più lontana. Importanza strategica: zero ». Raffaele Montini è alla guida un plotone sgangherato di otto soldati italiani che presto verranno dimenticati in una piccola isoletta abitata da greci distante solo un paio di chilometri dalla costa turca. Megisti, la piccola isola conosciuta anche con il nome di Kastellorizo ​​o Castelrosso, all’epoca era un possedimento italiano. Dagli anni ’20, l’Italia controlla infatti tutte le isole dell’arcipelago del Dodecaneso, di cui Megisti rappresenta l’est più orientale. Sarebbe stato interessante sapere che emozioni avrebbe provato il tenente Montini ricordando la sua avventura ... Leggi su linkiesta

ManlioDanelli : RT @carlogubi: @Il_Vitruviano Sì. Le comunità dove si mischiano diverse provenienze etniche, radici culturali, esperienze sociali hanno una… - carlogubi : @Il_Vitruviano Sì. Le comunità dove si mischiano diverse provenienze etniche, radici culturali, esperienze sociali… - davecamerini : @PeaceMusicLovee @VenerabileJ @rubio_chef DIO NON ESISTE. Ma nessuno può negare le radici storiche ed etniche del popolo ebraico. -

Continuano gli appuntamenti in sicurezza di “Vivi i parchi del Lazio. Suoni 'di- vini' tra le radici della nostra regione”, il viaggio “enologico-musicale” nei Parchi regionali del Lazio, organizzato ...

Note: Sabato 29 agosto 2020 Parma Cortile del Guazzatoio, ore 18:00 ZAUMpercussion Programma della serata: Iannis Xenakis (1922-2001) "Okho" (1989) Carlos Roqué Alsina (1941) "Reflets en trio" (2002) ...

