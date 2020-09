Le pretese di Harry e Meghan | un milione di dollari a discorso

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 11 settembre 2020) Francesca Rossidettano legge, stilando una lista di regole minuziose per quel che concerne i loro futuri discorsi pubblici, dal compenso (si parla di undia intervento) fino alla richiesta di conoscere in anticipo il pubblico che li ascolteràfanno sul serio e vogliono dimostrare che una vita oltre la royal family è possibile, così come l’indipendenza economica al di fuori del protocollo reale. Questo, almeno, è ciò che ci raccontano le ultime indiscrezioni del Telegraph. I Sussex si stanno ritagliando un avvenire totalmente plasmato dalla loro volontà e, per far questo, hanno anche iniziato a stabilire i primi, proverbiali “paletti” per quel che concerne i futuri ...