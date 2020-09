Lapo Elkann, la confessione: “Avevo 13 anni: fui abusato in collegio” (Di venerdì 11 settembre 2020) Lapo Elkann è stato uno dei primi ospiti della nuova stagione di Verissimo: le sue drammatiche rivelazioni. Lapo Elkann ha voluto parlare pubblicamente della sua difficilissima infanzia, durante la quale è stato ripetutamente abusato. Elkann ha alle spalle un passato di dipendenze, di scandali e di episodi discutibili che di certo non hanno giovato alla sua immagine pubblica. Soltanto oggi però emergono finalmente le ragioni … L'articolo Lapo Elkann, la confessione: “Avevo 13 anni: fui abusato in collegio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 settembre 2020)è stato uno dei primi ospiti della nuova stagione di Verissimo: le sue drammatiche rivelazioni.ha voluto parlare pubblicamente della sua difficilissima infanzia, durante la quale è stato ripetutamenteha alle spalle un passato di dipendenze, di scandali e di episodi discutibili che di certo non hanno giovato alla sua immagine pubblica. Soltanto oggi però emergono finalmente le ragioni … L'articolo, la: “Avevo 13: fuiin collegio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - PoliticaProgre1 : @RepSpettacoli @repubblica La pedofilia è il tema dei prossimi decenni. Netflix è andata impropriamente controcorre… - SMSNEWSOFFICIAL : Al via la nuova edizione di @verissimotv con Silvia Toffanin. Ospiti @lapoelkann_ @PChiambretti @alfosignorini… - texlitfiba : @Stefy19971966 @ZZiliani Finocchietto ci sei tu, Lapo Elkann e Ronaldo....Chiellini è una schifezza in tutti i sensi - infoitcultura : Lapo Elkann si confessa a Verissimo: 'A 13 anni sono stato abusato più volte, ho sofferto molto' -