«La febbre ai nostri figli prima di entrare a scuola non la misureremo mai» (Di venerdì 11 settembre 2020) Tiziana Coppola, portavoce e fondatrice del movimento “Popolo delle mamme” che sabato 5 settembre ha manifestato a Roma con lo slogan «salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria» annuncia battaglia. In Piemonte, contro il parere dei presidi, il governatore Cirio ha predisposto un’ordinanza che prevede di scrivere sul diario, oppure su un modulo o sul registro elettronico, i gradi rilevati a casa. In caso contrario, a misurare la temperatura dovrà provvedere la scuola. Ma le mamme negazioniste non prevedono né di misurare la temperatura, né tantomeno di annotarla sul diario dei figli. La Coppola, che vive a Torino, racconta alla Stampa: Comunque la si giri per il “Popolo delle mamme” ordinanze e disposizioni anti Covid sono «limitazioni alla libertà che violano i diritti dei ... Leggi su nextquotidiano

javert64 : RT @neXtquotidiano: «La febbre ai nostri figli prima di entrare a scuola non la misureremo mai» Le mamme negazioniste annunciano battaglia… - neXtquotidiano : «La febbre ai nostri figli prima di entrare a scuola non la misureremo mai» Le mamme negazioniste annunciano batta… - de_basso : @valy_s NELLA PRIMA FASE HANNO FATTO RICOVERARE I MALATI DOPO 5 GG DI FEBBRE COSI' ARRIVAVANO IN OSPEDALE GRAVISSIM… - Blackskorpion4 : RT @conteDartagnan: Prostatite-Asintomatico con febbre alta-indigestione di ostriche...le scuse dei nostri imprenditori di punta - giampodda : RT @conteDartagnan: Prostatite-Asintomatico con febbre alta-indigestione di ostriche...le scuse dei nostri imprenditori di punta -